عامل ينهي حياته بـ«حبة الغلة» السامة في المنوفية.. خلافات أسرية

شهدت قرية منشأة السلام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرع عامل إثر تناوله قرص «حبة الغلة» السامة، والتي تُستخدم لحفظ القمح.

ونُقل العامل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته لكنه توفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.

لا شبهة جنائية حول الوفاة

وأكد مصدر أمني، أنه بسؤال أفراد أسرة العامل المتوفى ويدعى «أ.ق»، أكدوا أنه تخلص من حياته بسبب مروه بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة نتيحة خلافات أسرية، ونفوا وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

التحقيق في الواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بوفاة عامل يدعى «أ.ق»، إثر قيامه بتناول «حبة الغلة» بقرية منشأة السلام التابعة لدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.