طالب يحاول الانتحار بسبب التعثر الدراسي في المنوفية

شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إقدام طالب على محاولة التخلص من حياته باستخدام قرص حفظ القمح السام «حبة الغل»، وعلى الفور تم نقله إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعي، فيما ما يزال الأطباء يحاولون إنقاذ حياته حتى الآن من آثار التسمم في الجسم.

أسباب محاولة الطالب التخلص من حياته

وأكد والد الطالب «ي.ح» الذي حاول التخلص من حياته بأقراص حفظ القمح السامة «حبة الغلة»، أقدم على ذلك بسبب مروه بأزمة نفسية نتيجة تعثره دراسيا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإقدام طالب يدعي «ي.ح» مقيم بدائرة المركز، على التخلص من حياته، وفي حالة صحية خطيرة، وجرى نقله إلى مركز السموم في مستشفى جامعة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

طالبة تتخلص من حياتها بسبب تعثرها دراسيًا في المنوفية

على صعيد متصل، شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، أقدم طالبة على التخلص من حياتها بأقراص حفظ القمح «حبة الغلة» بسبب تعثرها دراسيًا، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي لمحاولة إنقاذ حياتها، وفشلت كل المساعي لإنقاذها، وبسؤال أسرتها أقروا بقيامها بتناول أقراص حفظ القمح بسبب أزمة نفسية لتعثرها في دراستها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.