«عبدالله» شاب من المنوفية يشق طريقه للعالمية بصورة «عكس الموناليزا»

نجح بمهارته وإمكانياته التي طورها علي مدار السنوات الماضية، في كتابة تاريخ في عالم الرسم، واستطاع أن ينافس في عدد من المسابقات المخصصة للرسم بالرغم من صغر سنه، ومن بين تلك المسابقات مهرجان ميونيخ للرسم المقام في ألمانيا، فضلاً عن حصوله على المركز الأول في الرسم بإحدى المسابقات التي أقيمت في هولندا، بتقديم رسم من نوع خاص، عبارة عن لوحة لفتاة لا يمكن أن تنظر إليك في أي اتجاه، على عكس لوحة الموناليزا الشهيرة التي تنظر لكل من يشاهدها من أي اتجاه.

«عبدالله»: بدأت الرسم مبكراً وأحلم بالعالمية

«بدأت الرسم من نعومة أظافري، والحمد لله طورت من نفسي بشكل مستمر من خلال دورات مكثفة ومجهود كبير للوصول إلى هذا المستوى من إتقان الرسم بعدد من الوسائل، واستخدام أحدث التقنيات في الرسم»، بهذه الكلمات بدأ المهندس الشاب «عبدالله الجمل» حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أنه يسعى لأن يكون رساماً مشهوراً على مستوى العالم، وأن يسطر برسوماته أشكالاً جديدة من الرسم تسجل في التاريخ باسمه.

«عبدالله»: أعتمد على التفاصيل الدقيقة في الرسم

وأضاف المهندس الشاب، ابن محافظة المنوفية، أن فنون الرسم التي يعتمد عليها هي الاهتمام أكثر بالتفاصيل الدقيقة في الصورة، والتي قد لا تظهر في أية رسومات أخرى، مشيراً إلى أنه خرج للمنافسة عالمياً من خلال العديد من الأفكار المختلفة وخارج الصندوق، مثل رسمة سيده لا تنظر إلى من يشاهدها من أي اتجاه، واستخدم فيها بعض الأمور البسيطة، ولكن لم يمكن لأحد تنفيذها أبداً من قبل، حسب قوله.

وأشار إلى أن أسرته وأصدقاءه من أقوى الداعمين له في مجال الرسم، مشيراً إلى أن الجميع يتفاعلون معه على الصور التي ينتهي منها، ويقوم بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن غالبية من يعرفونه يطلبون منه رسم صور لهم، وهذا يأخذ وقتاً كثيراً منه، وفي حالة إذا ما قام برسم صورة سريعة، فإنها لن تكون مميزة، واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساعده على التفوق وعلى أن يبدأ طريقه إلى العالمية.