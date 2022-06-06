تاج الدين: كورونا لم ينته.. وحضور السيسي «صحة إفريقيا» له معانٍ كثيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر جيد، إذ إن الإصابات والوفيات المسجلة قليلة، فضلًا عن أن جميع الحالات التي تُصاب بالفيروس «بسيطة»، لكن هذا لا يُعني التخلي عن الحرص والحذر واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، إذ إنّ فيروس كورونا ما زال متواجدًا على المستوى العالمي ولم ينتهِ والوباء ما زال موجودًا، ولا بد من التعامل معه على هذا الأساس.

كل التخصصات تحدثت عن التداعيات ما بعد كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنّه يجب الاحتراز والاحتياط والرصد اليومي، استعدادًا لأي احتمالية مقبلة، كما أن فعاليات مؤتمر «صحة إفريقيا» شهدت أمس، عقد جلستين متصلتين حول جائحة ومتلازمة ما بعد كورونا، كما تم عقد مؤتمر علمي يضم كل التخصصات التي يعاني المريض من مشكلاتها ما بعد الإصابة بالفيروس، موضحًا أنّ كل التخصصات تحدثت عن التداعيات ما بعد كورونا، والتي حظيت باهتمام كبير بعد تحول الفيروس لوباء عالمي.

مشاركة السيسي في مؤتمر «صحة إفريقيا» له معانٍ كثيرة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن التدخل السريع والتشخيص المبكر وإعطاء العلاج اللازم، يقلل مدة المرض، ويساهم في التعافي السريع، موضحًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «صحة إفريقيا»، له معانٍ كثيرة جداً، تعود على قدرة مصر المتطورة في هذا المجال، «كان لي الشرف أن أشارك في المؤتمر وقلت خلال كلمتي إن كل النجاحات التي حدثت في مختلف القطاعات المصرية انعكست على قطاع الصحة بالبلاد».

توطين صناعة الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية يعطي البلاد أمانا

وأردف أن توطين صناعة الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية يعطى البلاد أمانا اجتماعيا كبيرا جداً خاصة أن القارة الإفريقية تعانى في عدد من القضايا، موضحًا أن تكامل وتضافر الدول الإفريقية أمر أساسي لحل المشاكل والتحديات التي تواجه القارة السمراء، كما أن هناك عددا كبيرا من العلماء شاركوا في المؤتمر من أجل إبراز القدرات العلمية والطبية التي تمكننا من حل مشاكل القارة الإفريقية، فالقضية غير مرتبطة بإقامة مؤتمر ومعرض فقط.

وأشار إلى أن الأمر متعلق بأبعاد عديدة تعود إلى قدرة مصر المتطورة وبسرعة شديدة في هذا المجال، كما أن قدرة مصر المتطورة في قطاع الصحة، منح المؤسسات دفعة قوية في مقاومة فيروس كورونا، والأزمات العالمية الأخرى، «مشكلات الكهرباء كانت تتبعنا في مجال الصحة على مستوى المستشفيات والرعايات المركزة وغرف العمليات، واستمرارية التيار بجودة عالية ساهم في خدمة القطاع بصورة إيجابية».