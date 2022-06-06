مصرع وإصابة 4 في تصادم على «إقليمي بنها».. كانوا راجعين من فرح

لقى أب مصرعه وأصيب اثنان من أبنائه وسائق، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي، بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية، أثناء عودتهم من فرح ابنة المتوفي في القاهرة، وكانوا في طريقهم إلى مدينة المحلة الكبرى، مسقط رأسهم، في محافظة الغربية.

بلاغ بحدوث تصادم على الطريق الإقليمي

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث، وبيان سبب وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، ودلت التحريات أن الحادث سببه السرعة الزائدة.

تفاصيل تصادم والد عروس على الإقليمي

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطاراً من الإدارة العامة للمرور بالطريق الإقليمي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص، بينهم 3 من أسرة واحدة، جميعهم من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، كانوا في طريقهم إلى مسقط رأسهم قادمين من فرح ابنة المتوفي، وبسبب السرعة الزائدة اصطدمت سيارتهم بأخرى، مما أسفر عن مصرع والد العروسة، ويُدعى «علاء الغرباوي»، وإصابة ابنته وابنه، كانا برفقته، وكذلك إصابة سائق السيارة، يُدعى «محمد مهرة»، وتبين أن السيارة تابعة لمكتب زفاف.

تم نقل جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى بنها العام، لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث، عقب أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث.

في سياق متصل، عادت حركة المرور لطبيعتها على الطريق الإقليمي، دائرة مركز بنها، عقب رفع آثار الحادث.