انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً أثناء استحمامه في ترعة بالمنوفية

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة «القاصد» بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، أثناء اللعب في المياه برفقة عدد من أصدقائه، هرباً من حرارة الجو، وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، وتم استخراج جثة الشاب، وجرى التحفظ علي جثمانه تحت تصرف جهات التحقيق.

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يُدعى «أحمد م. ع.»، حاصل علي دبلوم فني، مقيم بقرية «بابل»، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، في ترعة «القاصد»، المعروفة أيضاً باسم «الجنزورية»، بعد نزوله المياه للاستحمام واللعب برفقة عدد من أصدقائه، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.

إخطار أمني بغرق شاب في ترعة «القاصد»

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يُدعى «أحمد م. ع.» مقيم بقرية «بابل»، دائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق، التي تباشر عملها لمعرفة أسباب الوفاة، وبدأت في سؤال أصدقاء المتوفي وعدد من شهود العيان حول الواقعة.

تشييع طالبة أنهت حياتها بـ«حبة الغلة» في تلا

علي صعيد آخر، أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية على التخلص من حياتها بإحدى قرى مركز تلا، نتيجة تناولها قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، وتم نقلها إلى مستشفى تلا المركزي في حالة حرجة، ولفظت أنفاسها أثناء محاوله إنقاذ حياتها،وتم تشيع جثمانها إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوفاة طالبة تُدعى «س. أ.»، إثر تناولها قرص حفظ القمح السام، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.