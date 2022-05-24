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وزير الصحة النمساوي يتوقع إعادة تفعيل قرار ارتداء الكمامات في الخريف

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رؤى ممدوح
09:44 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
ارتداء الكمامات - أرشيفية

ارتداء الكمامات - أرشيفية

قال وزير الصحة النمساوي، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده تتوقع إعادة القرار بارتداء الكمامات في الخريف المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تأكيد أول إصابة بجدري القرود في النمسا

والأحد الماضي، جرى تأكيد إصابة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، بأنّه أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في النمسا، وفقًا للسلطات الطبية في فيينا.

وأوضحت السلطات الصحية، أنّ الرجل معزول في عيادة بمنطقة فافوريتين، وهو «بخير في ظل هذه الظروف».

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بقلم رؤى ممدوح