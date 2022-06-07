التعليم: الأحد المقبل.. بدء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مدارس الثانوية العامة سوف تبدأ الإعلان عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني 2022، ابتداء من يوم الأحد المقبل، على أن تكون صورة ورقية مطبوعة وليست إلكترونية.

نتيجة «أولى وتانية» ثانوي.. الانتهاء من تحويل التقديرات لدرجات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التقارير الواردة من المديريات التعليمية أكدت انتهاء المدارس الثانوية من تحويل تقديرات الطلاب في الترم الأول إلى درجات، بحيث يتم ضمها إلى درجات الترم الثاني وتظهر نتيجة الطالب عن العام الدراسي كاملا في كل مادة على حدة.

50% من درجات المادة في مجموع الترمين شرط النجاح

وأكد المصدر أن الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، أما أقل من ذلك فسوف يتطلب منه دخول امتحانات الدور الثاني، لافتا إلى التشديد على المدارس بأن كل طالب تحرر له محضرا لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة، يعتبر ذلك اجتيازا، شريطة وجود محضر فعلي بتعرضه لمشكله تقنية خارجة عن إرادته.

إرسال نتائج الامتحان الالكتروني للمدارس.. الخميس

وأضاف المصدر، أن من تغيب عن امتحان الإعادة ولم يكن محررا له محضرا بتعرضه لمشكلة تقنية فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني الذي أجرته الوزارة أيام 30 مايو والأول والثاني من شهر يونيو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إرسال النتائج الامتحان الإلكتروني لطلاب «أولي وثانية»، ثانوي للمدارس يوم الخميس المقبل بعد مراجعتها وتدقيقها، وتعمل المدارس على حساب الدرجة الكلية، لإعلانها على مستوي المدارس الأسبوع المقبل.