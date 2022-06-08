في نقاط.. تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية

يعد مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، واحدا من أهم المشروعات التي تقوم وزارة الإسكان والمرافق، وشركة المقاولن العرب، على تنفيذها خلال هذه الفترة، داخل دولة تنزانيا، حيث يستهدف المشروع إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً وبه 7 مخارج للمياه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية

1- سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، ينفذه التحالف المصرى لشركتي «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك».

2- يقع مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

3- يستهدف مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً وبه 7 مخارج للمياه.

4- تصل السعة التخزينية لبحيرة سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، إلى 34 مليار م3.

5- يضم سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

6- تقع محطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، على جانب نهر روفيجي فى محمية «سيلوس جام» بمنطقة «مورغورو» جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).

7- يتكون مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، من:

- السد الرئيسى بالمشروع.

- محطة التوليد الكهرومائية.

- أعمال المأخذ.

- 3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات.

- محطة ربط للكهرباء.

- 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي.

- كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى.

- إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.

- المعسكر الدائم للعميل.

- تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع.

8- يتحكم سد «جوليوس نيريرى»، في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات.

9- يعمل سد «جوليوس نيريرى»، على تخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة.