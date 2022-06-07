شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 227 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ أكثر من 227 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد الذي بدأ في أبريل الماضي، إذ جرى فتح 23 موقعًا لاستقبال الأقماح من المزراعين وسط تسهيلات.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي، يجري وسط تواجد لجان مخصصة للفرز والاستلام من خلال 23 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

حظر نقل القمح خارج محافظة كفر الشيخ

أضاف المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، خلال بيان له، صباح اليوم، أن الشون والصوامع تسلمت نحو 227135 طنًا و570 كيلو جرامًا، مشيرًا إلى متابعة جمال نور الدين، محافظ الأقليم، لعمليات استلام القمح في الشون والصوامع والمواقع على مدار الساعة وذلك لمعرفة موقف القمح.

تابع الهابط، أن هناك قرارًا بحظر نقل القمح خارج محافظة كفر الشيخ، وأنه يجري ضبط السيارات المُحملة بالقمح والتي تحاول الخروج من المحافظة، والتحفظ عليها وتسليم المحصول للشون والصوامع الحكومية.

غرفة علميات لحل مشاكل المزارعين خلال موسم توريد القمح

وأشار المتحدث باسم مديرية التموين، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة الشون والمواقع خلال موسم توريد القمح فضلًا عن تشكيل لجان للمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه العاملين بالشون، فضلًا عن تواجد لجان أخرى لعمليات فرز واستلام القمح، إذ تقوم بفرز القمح عن طريق أخذ عينة متجانسة من كافة الأجولة وعمل عينة «متجانسة»، لتحديد درجة نقاوة القمح.