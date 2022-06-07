درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-6-2022 على مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، ومدن القناة، والطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، ارتفاعًا ما بين 2-4 درجات على شمال البلاد، وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، ومنطقة مصر الوسطي، وجنوب سيناء، إذ يسود طقس حار على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء.

وأضافت أنّه من المتوقع أن تسجل الحرارة 30 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و36 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و35 على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين تصل إلى 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و36 درجة على محافظات شمال الصعيد بانخفاض درجتين عن أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تسجل 41 درجة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35-23

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 34-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 35-22

دمنهور 34-22

بلطيم 28-21

مطروح 28-20

السلوم 29-21

سيوة 34-21

بورسعيد 28-22

دمياط 28-21

الزقازيق 35-23

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 35-22

السويس 35-21

العريش 30-22

رفح 29-21

رأس سدر 37-23

نخل 36-18

نويبع 35-23

طابا33-22

كاترين30-18

الطور35-23

شرم الشيخ 36-28

الغردقة 37-23

مرسى علم 36-24

الفيوم 36-22

بني سويف 37-23

المنيا 38-23

أسيوط 38-23

سوهاج 39-24

قنا 39-25

الأقصر 41-24

أسوان 41-26

إدفو 41-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 39-26

أبو رماد 39-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 35-22