مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر.. مساحتها 118 مترا (صور)

يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، بهدف التسهيل عليهم في عملية التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية، حيث تعد مدينة بدر من أقرب المدن الجديدة للعاصمة؛ إذ تقع على بعد مسافة قريبة منها، ما جعلها الخيار الأمثل لتكون مقرا لسكن موظفي العاصمة.

ووفقا لتصريحات المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن لم يتم تحديد موعد تسكين المشروع.

أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتزامنا مع أول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجاري.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواصفات شقق «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بمدينة بدر، وفقا لتصريحات المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة.

مواصفات شقق «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بمدينة بدر

- تتكون العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- يضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترًا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر 98%.

- الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

- العمل خلال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة الثانية، من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة.

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع 20%.

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13، وسط عمارات المرحلة الأولى.