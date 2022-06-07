ضبط 58 مخالفة و4 محاضر لحجب 13 طن قمح في حملات تموينية بالدقهلية

أسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها في محافظة الدقهلية على مدار الساعات الماضية، عن ضبط 58 مخالفة متنوعة، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، للتفتيش علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، في مراكز المنزلة وشربين ومنية النصر.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الحملات خرجت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والاحتكار.

تحرير 27 محضر نقص وزن رغيف الخبز بالدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز والمحلات وأن المحاضر التي تم تحريرها كانت عبارة عن 27 نقص وزن لرغيف الخبز ومحضر تجميع بطاقات تموين ذكية و9 محاضر عدم توافر مواصفات و3 محاضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش و6 محاضر تصرف في دقيق مدعم و3 محاضر توقف عن الانتاج لرغيف الخبز بدون إذن.

ضبط مخالفات في الأسواق وعدم توريد القمح

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر تجميع سلع مدعمة، ومحضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و4 محاضر عدم توريد أقماح، وتم التحفظ على 125 بطاقة تموين ذكية، و13 طن قمح، و215 عبوة زيت تمويني، و30 كيلوجرام لحوم، و65 شيكارة دقيق مدعم.

وأشار وكيل الوزارة إلى تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.