أرملة تلقي بنفسها من الطابق السادس.. أسرة زوجها حرمتها من أبنائها

أنهت سيدة حياتها بالقفز من الطابق السادس، لمرورها بأزمة نفسية، في دائرة قسم إمبابة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، ووضعت تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنّ سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، تعمل فني تمريض، ألقت نفسها من شرفة شقة بالطابق السادس خاصة بصديقتها، 27 عامًا، ربة ومنزل، وزوجها 27 عامًا، سمكري، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

خلافات أسرية وحرمان من الأبناء

وكشفت التحريات عن أنّ المتوفاة كانت تقيم طرفهما، لمرورها بضائقة نفسية لوجود خلافات مع أسرة زوجها المتوفى، وحرمانها من رؤية أبنائها.

كما تبيّن من التحريات أنّ المتهم تعاطت مواد مخدرة، وغافلت أسرة صديقتها وألقت نفسها من الشرفة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم محمد إدريس، رئيس المباحث، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن.