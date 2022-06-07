طفل يدخل في نوبة بكاء بعد رؤيته لمحمد رمضان: بحبك (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو له مع مجموعة من الأطفال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وظهر خلاله وهو داخل سيارته ويحيط به العديد من الأطفال المحبين له، إذ دخل أحد الأطفال في نوبة بكاء بعد رؤيته لمحمد رمضان.

محمد رمضان يداعب أحد الأطفال

وعندما سأله محمد رمضان عن سبب بكائه أخبره أنه يحبه ليحتضنه الفنان ويقبل رأسه: «قرب مني هات حضن هات بوسة»، والتقط العديد من الصور مع هؤلاء الأطفال، وعلق على الفيديو: «اللهم احفظ جمهوري».

محمد رمضان يطرح كليب أغنية «بلالين»

يذكر أن «رمضان» طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان «بلالين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد أيام من طرح الأغنية عبر منصة «أنغامي» الإلكترونية.

وحققت أغنية «بلالين» لمحمد رمضان نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع «اليوتيوب»، كما حصدت 3 ملايين مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

كما قدم محمد رمضان في رمضان الماضي 2022 مسلسل «المشوار» الذي عرض عبر شاشة قناة dmc، وشاركه بطولته كل من: دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سيد رجب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.