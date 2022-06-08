حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أوقات إيجابية وعلاقات تتطور للأفضل، هكذا تقول خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد في توقعاتها وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج السرطان، صاحب المكانة المميزة بين عائلته وأصدقائه كونه من الأشخاص الذين يركزون فيما يفعلون ويقولون.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن مولود برج السرطان يتمتع بالخيال الواسع، فضلا عن حبهم للإبداع والابتكار بشكل دائم ومستمر، كما أن أصحاب هذا البرج يتمتعون بحساسية زائدة ولهم صفات عاطفية، ومن أكثر الأشخاص التي يسهل التعامل معهم دون عناء ويكون هناك توافق شديد بينهم وبين مواليد برج الحوت والعقرب، إذ إنهم ينتمون لنفس مجموعة الأبراج المائية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ «الوطن»، إن حظك اليوم الأربعاء 8-6-2022 لمواليد برج السرطان يوضح أن القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تقول «فؤاد» إنه بالرغم من الضغوط المحيطة بهم هذه الأيام، فإن الوضع الفلكي يدعمهم ويعدهم بيوم إيجابي، وقد يقومون بعمل مؤثر يحسب لصالحهم.