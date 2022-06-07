حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتحلى مواليد برج السرطان بالعديد من الصفات أبرزها الشجاعة والقوة والكرم، ويحبون الاجتماعيات كثيرا والتواجد في مناسبات مختلفة، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم رومانسيون وعاطفيون ويحبون الخيال يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، ويحبون الموسيقى ويتستمتعون بها ولديهم ذوق رفيع في سماع معظم الألوان المبدعة لها، كما أنهم يحبون الألوان المضيئة، كما يجب عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

صفات مواليد برج السرطان

يحب مولود برج السرطان عمله كثيرا ويعرف عنه بأنه الموظف المتفاني الذي يقدم عمله على أكمل وجه ودون نقص أو ترك ثغرة للانتقاد أو ما يمكن أن يضعه في مشكلة، وهو حريص جدا في العلاقات وقد يكون أسوأ عدو، إذا أراد أن يكون، وفي الحب يمكن أن يبدو حذرًا في البداية، ويضع محبوبه في العديد من الاختبارات حتى يطمأن له ويعطيه الثقة ويكسب حبه بالفعل، ويحب مواليد هذا البرج أن يكون شريكه صادقًا تمامًا في ما يخص علاقتهما.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن فينوس وعطارد يتواجدان في منزل الأصدقاء اليوم مما يساعدانك على إثبات وجودك وتصلك محبة الأحباب والأصحاب، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يمنحك فرصة لإبراز مواهبك وتنجح في محاولات إثبات نفسك وتستطيع أن تكتسب عادات جديدة، بحسب عبير فؤاد.