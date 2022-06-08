حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة على الجانب العاطفي عكس المالي والمهني، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الأسد الذي يعد أحد الأبراج النارية وترتيبه الخامس بين مجموعة الأبراج الأثني عشر، وأصحاب هذا البرج هم من ولدوا في الفترة من 23 يوليو وحتى 22 أغسطس، ويرمز لهذا البرج في دائرة الأبراج الصينية بالقرد.

ووفق علم الفلك، فإن مواليد برج الأسد الناري، يمتلكون قدرا كبيرا من الطموح والتطلع لتحقيق المزيد من الأهداف والنجاحات، فضلا عن التسامح تجاه الآخرين ما يجعلهم يتصفون بطيبة القلب، ويتمتعون بحس عال وقدر كبير من تحمل المسؤولية، وعيوب هذا البرج هو حب السيطرة بشكل كبير على جميع المحيطين بهم وعدم تقبل الآخرين وتوجيه النقد في أغلب الأحيان، وقلما يعترف بأخطائه.

ويوضح «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين العملي والعاطفي، بحسب توقعات عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت عبير فؤاد إن القمر في المنزل الثاني عشر، وعلى مواليد برج الأسد أن يعلموا بوجود تنافر القمر ونبتون في منزلي المال، وهو ما يطالبك بالحذر في البيع والشراء واهتم بمراجعة خطواتك في العمل تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وأكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن اليوم مواليد برج الأسد رغم الضغوط والتشوش، إلا أن الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقتك بالأصدقاء وبمن تحب، فقط لا تتسرع اليوم في كلامك.