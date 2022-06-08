حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ويتسم مولود البرج بقدرته على التكيف في مختلف الأمور التي تواجهه، كما أنه يستطيع التعامل مع مختلف الأشخاص دون أن يشعر بتذمر أو صعوبة في ذلك.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز مميزات برج الجوزاء قدرته على إسعاد الآخرين وإضافة بهجة على المكان الذي يتواجد به، وغالبا ما يكون محط أنظار الجميع ويجعل الجميع يسعدون لوجوده، كما أنه يكره الملل والروتين الذي يتطلب القيام بنفس الأعمال يوميا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء وفق تصريحاتها لـ«الوطن»، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك، لذا عليك أن تتجنب المشاحنات مع زملاء العمل لأنها قد تتسبب في مشكلات كبيرة لك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تبذل مجهود مضاعف لكي تحافظ على تماسكك، حيث أن تنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، لذا عليك أن تتجنب الصدام مع أحبائك حتى لا تخسر علاقتك بشخص عزيز عليك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء