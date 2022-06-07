مقتل طالبة على يد والدتها وخالها بعد تعذيبها في المنوفية

أقدمت ربة منزل وشقيقها، على قتل ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا، بعد الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، في الواقعة التي شهدتها قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإلقاء القبض على الأم المتهمه وشقيقها.

القبض على الأم وخال الطفلة بتهمة القتل

وتبين من خلال التحقيقات، أن الطفلة "ش.م" تعرضت للاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض، وجرى نقلها إلى المستشفى ولكنها توفيت، ولاحظ الأطباء وجود علامات بالاعتداء بالصرب والتعذيب على جسدها، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوفاة طالبة، إثر الاعتداء عليها بالضرب من والدتها وخالها حتى فارقت الحياة داخل المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع موظف بالبترول أسفل عجلات قطار المنوفية

في سياق منفصل، شهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، مصرع موظف في بإحدى شركات البترول أسفل عجلات قطار «طنطا منوف» في أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور على شريط السكك الحديدية في مدينة شبين الكوم، وجرى تشيع جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير، بعد تصريح جهات التحقيق بالدفن، ونفت الأسرة وجود شبهه جنائية حول الوفاة.