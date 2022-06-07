أسعار الإيجارات في الإسكندرية صيف 2022.. تصل لـ10 آلاف جنيه لليلة

مع ارتفاع درجات الحرارة، وحصول كثير من الطلاب على إجازة نهاية العام، يهرب كثير من المصريين إلى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، للاستمتاع بشواطئها وطقسها المعتدل نسبيًا، لذلك يبحث كثيرون عن أسعار المصايف والوحدات السكنية في المحافظة الساحلية.

وفيما يلي توضح بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تُنشر على مدار اليوم، أسعار الوحدات المصيفية في الإسكندرية، وفقا لعدد من سماسرة العقارات بالمحافظة.

أسعار الإيجارات في مناطق ميامي

ترتفع إيجارات المصايف في مناطق سيدي بشر وميامي وشارع 45 كلما اقتربت من البحر، وفق محمد هاشم سمسار في منطقة خالد بن الوليد، الذي يقول لبوابة «الوطن»، إن اقبال المصيفين يكون على العمارات القريبة من البحر، بسبب انتشار الكافيهات والمحال والمطاعم والشواطئ الخاصة، لافتا إلى أن الأسعار تختلف حسب مساحة الوحدة، وتجهيزها بالكماليات مثل أجهزة التكييف، والواي فاي، وكذلك حالة الثلاجة وشاشة التلفاز.

ويبدأ سعر الليلة في الشقة على البحر في شارع خالد بن وليد من 1000 جنيه، ويمكن أن ينخفض ليصبح 800 جنيه في حال تأجير الوحدة لأكثر من 10 أيام، بينما في الشوارع الداخلية والجانبية يصل سعر الليلة لنحو 600 جنيه لليوم، ويمكن الحصول على وحدة سكنية بسعر 400 جنيه لليلة في آخر الشارع.

أما سعر إيجار الشقة على البحر في شارع 45 فيصل السعر لـ700 جنيه، وفي الشوارع الداخلية لنحو 500 جنيه لليوم الواحد.

وأوضح«هاشم»، أن منطقة المعمورة تتوافر بها شقق دوبلكس وفيلل للإيجار بالليلة، ويختلف السعر حسب الإقامة، لكنها تبدأ من 4000 جنيه، ويمكن أن تصل إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد.

وأكد سمسار العقارات، أنه يمكن التفاوض حول أسعار بعض الوحدات، حسب الإمكانات المتاحة، ومدة الإيجار التي يرغب فيها المُصيف.

أسعار الإيجارات باليوم في العجمي

وتحظى منطقتا الكيلو 21 والعجمي باهتمام كثير من المصيفين بسبب انخفاض سعر الإقامة فيها نسبيًا، كما تتواجد الكثير من المحال التي يمكن التسوق منها، وفق حديث أحمد بداري سمسار عقارات في منطقة البيطاش، والذي أشار إلى أن سعر الوحدة السكنية في منطقة العجمي يتراوح من 300 إلى 700 جنيه، وفي منطقة الهانوفيل وشهر العسل يتراوح إيجار الوحدة الصغيرة، وتضم (استديو، وغرفة، وصالة، ومطبخ وحمام)، بين 300 إلى 500 جنيه لليلة الواحدة، بينما تبدأ الوحدة الكبيرة نسبيًا من 500 جنيه ويمكن أن تصل لـ1000 جنيه.