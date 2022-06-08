درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 على مصر في الإسكندرية تصل لـ 32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد، إذ أنه من المتوقع اليوم أن ترتفع درجات الحرارة على كل الأنحاء تتراوح بين 2:3 درجة مئوية، ويتجلى ذلك أيضا في درجات الحرارة الصغرى التي تشهد تغيرا ملحوظا على عكس الفترة السابقة.

حالة الطقس اليوم

وبحسب بيان الأرصاد، فاليوم 8 يونيو الجاري يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية اليوم تشير لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة وتتنوع بين شمالية غربية وشمالية شرقية أو شمالية فقط.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36-24

الإسكندرية 32-23

وادي النطرون 34-22

طنطا 35-22

شبين الكوم 35-23

دمنهور 34-22

بلطيم 31-21

مطروح 33-22

السلوم 39-21

سيوة 39-21

بورسعيد 30-23

دمياط 29-22

الزقازيق 36-23

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 37-22

السويس 36-21

العريش 33-22

رفح 32-21

رأس سدر 37-23

نخل 36-18

نويبع 36-23

طابا 34-22

كاترين 32-18

الطور 37-23

شرم الشيخ 38-27

الغردقة 39-28

مرسى علم 36-24

الفيوم 37-22

بني سويف 37-23

المنيا 37-22

أسيوط 38-25

سوهاج 38-24

قنا 39-25

الأقصر 41-24

أسوان 41-27

إدفو 41-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 41-25

شلاتين 37-28

أبو رماد 36-27

حلايب 34-27

رأس حدربة 33-26.

تحذير خبراء هيئة الأرصاد الجوية

وكان قد كشف خبراء الهيئة، عن تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط قادمة من عدة دول تتجاوز في بعضها 50 درجة مئوية، وأنه ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها إلى جمهورية مصر العربية، ما يتسبب في موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الموجة الشديدة مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل بلاد تلك المنطقة المذكورة، ومنها «الكويت - العراق - إيران ـ شبه الجزيرة العربية» لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وعلى سبيل المثال مدينة الجهراء بالكويت سجلت درجة حرارة مرتفعة إذ تجاوزت 50 درجة مئوية.