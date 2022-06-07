البرلمان الروسي يصوت على الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

صوت المشرعون الروس لإخراج موسكو من اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أكثر من 20 عامًا كعضو في مجلس أوروبا، أكبر منظمة حقوقية في القارة.

مجلس الدوما الروسي يوافق على مشروعي قانون

ووافق مجلس الدوما الروسي على مشروعي قانون؛ أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد يوم 16 مارس كنقطة فاصلة، مع عدم تنفيذ الأحكام ضد روسيا بعد ذلك التاريخ وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وبعد التصويت، قال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين: «أصبحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أداة للمعركة السياسية ضد بلادنا بأيدي السياسيين الغربيين».

وقال في بيان، إن بعض قرارات المحكمة تتعارض بشكل مباشر مع الدستور الروسي وقيمنا وتقاليدنا.

روسيا: بعض قرارات المحكمة تتعارض مع دستورنا

وأصبحت المناشدات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية، وبالتالي تمثل خطوة اليوم نهاية لما اعتبره العديد من النشطاء الأمل الأخير لتحقيق العدالة.