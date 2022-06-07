مصرع طفلة في حريق منزل ببني سويف.. والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران

لقيت طفلة مصرعها وتفحمت جثتها في حريق منزل أسرتها بمنطقة الجامع الكبير بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحريق داخل منزل في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الجامع الكبير بمدينة ناصر شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والسيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء للسيطرة على حريق منزل ببني سويف

وانتقل رجال إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارتي إطفاء ومعدات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب نتيجة ماس كهربائي في منزل يمتلكه مدرس بالأزهر الشريف يدعى «شريف. ع».

وفاة طفلة في حريق بمنزلها بمدينة ناصر

وتبين أن الحريق أسفر عن وفاة ابنته وتدعى «رؤى»، 6 سنوات، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق للتعرف على أسبابه وملابساته.