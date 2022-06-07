إحالة متهم بقتل مسنة وحفيدتها لسرقة 75 جنيهاً بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، قبل قليل، إحالة أوراق متهم بقتل بائعة فاكهة مسنة وحفيدتها، داخل منزلها بدائرة مركز ديرب نجم، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه.

أمن الشرقية يتلقي بلاغاً بمقتل مسنة وحفيدتها

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، من الأهالي، يفيد بالعثور على «آمال ع. أ.»، 65 سنة، بائعة فاكهة، وحفيدتها «حبيبة أ. ع.»، 3 سنوات، مقتولتين داخل منزلهما في ديرب نجم.

القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم برئاسة الرائد عبدالمنعم علاء لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «إبراهيم ع.»، عامل، مقيم بديرب نجم، صديق ابن المجني عليها، وأنه قام بسرقة هاتف محمول ومبلغ 75 جنيهاً، ملك المجني عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إحالة أراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً للحكم بإعدامه.