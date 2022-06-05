بعد اكتشافه في «ابدأ حلمك».. زكريا عبد الرحيم يستعد لبطولة فيلم قصير

يستعد زكريا عبدالرحيم، أحد اكتشاف مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، خلال الفترة القليلة الماضية، للمشاركة في بطولة فيلم قصير جديد.

«إبدأ حلمك» ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم

وقال زكريا عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انه سعيد للمشاركة وقبوله في مبارة «ابدأ حلمك»، التابعة لوزارة الثقافة، لأنه يري انها ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم في الأعمال الفنية، وأن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحدٍ لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

فيلم «وجوه»بطولة عدد من شباب الممثلين

وأضاف عبد الرحيم ان فيلم «وجوه»، من بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي كشفت عن العشرات من المواهب من محافظات مصر المختلفة.

أحداث فيلم «وجوه»

وأشار زكريا عبد الرحيم أن أحداث الفيلم تدور حول ثلاث فتيات، وشابين، لكل منهم عدة وجوه، في التعامل مع بعضهم البعض، أو مع الغير، حيث يستطيع كل واحد أن يغير جلده عدة مرات في اليوم، طبقًا للموقف المتواجد فيه، إلا أن إحدى الفتيات الثلاثة تنجح في التنصل منهم، وتحاول أن تعالج نفسها من تلك العادة السيئة.

شخصية زكريا عبد الرحيم في فيلم «وجوه»

ويجسد زكريا عبد الرحيم دور الشاب الذي يلعب بإحدى الفتيات، ويتغير معها بسبب علاقته بأخرى تمتلك أمولا طائلة، حيث تصور أحداث فيلم «وجوه» في إحدى المناطق الشعبية بالجيزة، بمشاركة الفنانين الشباب.