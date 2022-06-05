رئيس التحرير

محمود مسلم

بعد اكتشافه في «ابدأ حلمك».. زكريا عبد الرحيم يستعد لبطولة فيلم قصير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:16 ص | الأحد 05 يونيو 2022
زكريا عبد الرحيم

زكريا عبد الرحيم

يستعد زكريا عبدالرحيم، أحد اكتشاف مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، خلال الفترة القليلة الماضية،  للمشاركة في بطولة فيلم قصير جديد.

 «إبدأ حلمك» ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم

وقال زكريا عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انه سعيد للمشاركة وقبوله في مبارة «ابدأ حلمك»، التابعة  لوزارة الثقافة، لأنه يري انها ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم في الأعمال الفنية، وأن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحدٍ لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

فيلم «وجوه»بطولة عدد من شباب الممثلين

وأضاف عبد الرحيم ان فيلم «وجوه»، من بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي كشفت عن العشرات من المواهب من محافظات مصر المختلفة.

أحداث فيلم «وجوه»

وأشار زكريا عبد الرحيم أن أحداث الفيلم تدور حول ثلاث فتيات، وشابين، لكل منهم عدة وجوه، في التعامل مع بعضهم البعض، أو مع الغير، حيث يستطيع كل واحد أن يغير جلده عدة مرات في اليوم، طبقًا للموقف المتواجد فيه، إلا أن إحدى الفتيات الثلاثة تنجح في التنصل منهم، وتحاول أن تعالج نفسها من تلك العادة السيئة.

شخصية زكريا عبد الرحيم في فيلم «وجوه»

ويجسد زكريا عبد الرحيم دور الشاب الذي يلعب بإحدى الفتيات، ويتغير معها بسبب علاقته بأخرى تمتلك أمولا طائلة، حيث تصور أحداث فيلم «وجوه» في إحدى المناطق الشعبية بالجيزة، بمشاركة الفنانين الشباب.

اقرأ المزيد:

وزارة الثقافة تنظم ندوة «الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة» بجامعة القاهرة

تغيير موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان الطبول بسبب حداد وزارة الثقافة

خطة وزارة الثقافة لاستكمال مشروع «سينما الشعب» في الفترة المقبلة

المغير يستخدم العنف ضد معتصمي وزارة الثقافة.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

وزارة الثقافة تختتم فعاليات برنامج «هلّ هلالك» بمسرح الهناجر

وزارة الثقافة تختتم فعاليات معرض فيصل للكتاب غدا

1479 فعالية فكرية وفنية في احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان
بقلم أحمد عبد الرحمن