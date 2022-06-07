وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم تحت سقف واحد 2023

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الغزل والنسيج تتقدم به شركة غزل المحلة عن كفر الدوار، وباقي الشركات كونه جرى انهاء 75% من الإنشاءات لأكبر مصنع غزل في العالم، وتم التعاقد على الماكينات، متوقعًا افتتاح أكبر وأحدث مصنع للغزل تحت سقف واحد في العالم خلال الربع الأول من 2023، كما أن الهدف من التطوير إنشاء قطن نظيف بكفاءة عالية خال من العيوب، لذلك تم البدء في استثمارات في الحليج يعقبه الغزل والنسيج والدباغة والتجهيز.

نوصي بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن المنظومة ستكتمل في 2023، بإضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن أن هناك لجنة شكلت من جهات عديدة فيما يتعلق بشركة النصر لصناعة الكوك، وانتهت للتصفية، ونحيل هذا الملف للجمعية العمومية للشركة لأخذ القرار النهائي وتوصية الوزارة هي التصفية لانعدام الجدوى من هذا المشروع، فلدينا حوالي 120 شركة تابعة في 8 شركات قابضة، و300 شركة مشتركة.

تصفية شركة مشتركة وشركتين من التوابع

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات المشتركة أي تشارك في ملكيتها إحدى الشركات التابعة بنسب أقلية، والإجمالي يصل لـ 428 شركة، وتم تصفية شركة مشتركة وشركتين من التوابع، وباقي شركات كانت بحاجة لتغيير جذري لتستطيع الاستمرار أهمها قطاع الغزل والنسيج كان بها 32 شركة 4 فقط تحقق مكاسب والباقي يحقق خسائر 3 ملايين جنيه سنويًا، والدولة وضعت 24 مليار جنيه لتطوير هذه الصناعة والتحول من خسارة 3 ملايين جنيه سنويا لـ مكسب 2 مليار جنيه سنويًا.