هشام توفيق: الوقت مناسب للشراكة مع القطاع الخاص ولا توجد قيود

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نحن مستعدون في الوقت الحالي للدخول مع القطاع الخاص في شركات مختلفة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي قيود تمنع التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص بل أصبحت الفرص متوفرة والوقت مناسبًا والعروض كثيرة.

وأشار وزير قطاع الأعمال، في تصريحات على هامش منتدى القطاع الخاص المنعقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، إلى عرض 10 فرص متاحة بمختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص سواء كانت مشاركة بالإدارة أو التشغيل أو مشاركة باقتسام الأرباح أو أن تكون مشاركة بالدخول في رأسمال الشركة.

قطاعات معروضة للشراكة

وأوضح «توفيق»، أن الفرص المعروضة على القطاع الخاص تشمل قطاعات مختلفة، منها الفنادق وصناعة الصباغة والتجهيز المرتبطة بالقطن، والأسمدة وحدائق كالميريلاند وغرناطة، بالإضافة إلى تطوير الأراضي في جنوب توشكى.

افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

كانت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس محافظي البنك، قد افتتحا الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

شارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.