«التعليم»: إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوي

ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، نتيجة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس تمهيداً لاعلانها يوم الأحد الموافق 12 من نفس الشهر الجاري، على أن يتم إعلانها بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان وتعلن في المدارس في أماكن واضحة حتى يتثنى لجميع الطلاب الحصول عليها.

النتيجة تعلن في المدارس ولم يتم تخصيص أي روابط إلكترونية لها

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترسل نتائج الامتحانات الإلكترونية التي عقدت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن النتيجة تعلن في المدارس ولم يتم تخصيص أي روابط إلكترونية لها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن المدارس تتولى تجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول مع درجات الفصل الدراسي الثاني.

أي طالب حدثت له مشكلة تقنية خارجة عن إرادته يُمنح الدرجة كاملة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أي طالب حدثت له مشكلة تقنية خارج عن إرادته يتم منحه الدرجة كاملة، موضحة أنه تم منح الدرجة كاملة لـ92 ألف طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي كنتيجة للمشكلات التقنية التي واجهتهم في امتحان مادة اللغة العربية.