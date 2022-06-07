جوهرة تخطف الأنظار بفستان مثير في عرض فيلم «فريدة تمراز»

خطفت الراقصة جوهرة الأنظار، خلال عرض فيلم «مرور 10 سنوات على عروض أزياء المصممة المصرية فريدة تمراز»، المقام حاليا بإحدى دور العرض الكبرى.

وظهرت جوهرة، وهي ترتدي فستان أسود مكشوف، حرص عدد كبير من نجوم عروض الأزياء على التواجد، فضلا عن الفنانين، من بينهم ريهام عبد الغفور، في حين اعتذرت سميرة سعيد عن الحضور، بسبب أعمالها الخاصة.

أبرز الحضور

تحتفل مصممة الأزياء الشهيرة فريدة تمراز، بمرور 10 سنوات على انطلاق خط أزيائها في سوق الفاشون المصرية والعربية والعالمية، وذلك اليوم، بسينما أركان بالشيخ زايد.

وبدأ الحفل، بعرض فيلم تسجيلي قصير يستعرض مشوار فريدة تمراز ويتحدث خلاله عدد من نجوم مصر والوطن العربي والعالم وعلى رأسهم هند صبري وغيرهم من النجوم الذين شهدوا على توقيع تمراز على كثير من الأزياء التي نافست في سوق الفاشون العالمية.

أزياء فريدة تمراز

ويتبع الفيلم عرض أزياء خاص بالاحتفالية لعدد من أحدث الأزياء التي صممتها قريدة تمراز خصيصا احتفالا بهذه المناسبة.