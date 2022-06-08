حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 8-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يحب المشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، ويتواجد في كل عزاء أو فرح أو أي مناسبة تخص المقربين منه أو أهله وأصدقائه، كما أنه شخصية منفتحة يحب الاختلاط بالآخرين والحديث معهم وتبادل الثقافات والمناقضية في القضايا المختلفة، ورغم أنه يبدو باردا إلا أنه يحمل بداخله الكثير من العواطف والمشاعر الصادقة تجاه الأشخاص من حوله، وخاصة لشريكة حياته، كما ويفضل إبقاء زاوية من حياته بعيدة عن الأضواء والحديث مع الآخرين عن خصوصياته فهو لا يثق بأحد لدرجة أن يقربه من حياته ليعلم عنها كل شيء.

صفات مواليد برج الدلو

يخفي مولود برج الدلو الكثير من أسراره حتى عن أقرب الأشخاص إليه، مما يجعله شخص غامض بالنسبة للكثيرين، وهو شخص مخلص صريح وفي يحب التضحية بأي شيء مقابل إسعاد أحبائه وأقاربه، ومساندتهم، وهو شخص ذكي ويحب إيجاد وخلق الأفكار الجديدة والمبدعة، وفكاهي أيضا حيث أنه يضفي أجواءً من المرح والسعادة في كل مكان يتواجد فيه.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وبحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، يتنافر القمر ونبتون في منزلي المال اليوم، مما يحتم عليك أن تبتعد عن المغامرة والمخاطرة بأموالك، وعليك أن تكون حذرا كثيرا في تصرفاتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

كما أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أن الوضع الفلكي اليوم يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.