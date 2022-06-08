حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الإبداع والرومانسية والتغيير والتواضع والذكاء، كلها صفات تغلب على رجل برج الحوت وتجعله مميزا بين الشخصيات والأبراج الأخرى، كما أنه يمتلك قدرة على التقاط الأشياء الخفية ويتنبأ بالأحداث قبل وقوعها ويستطيع قراءة لغة الجسد، لذا فإنه ينجح كثيرا إذا أصبح طبيب نفسي أو محلل، ويحب مولود هذا البرج البساطة ولا يحب تعقيد الأشياء ويسعى للحصول على الراحة النفسية بشتى الطرق ويبتعد عن كل ما يؤرق صفو حياته.

صفات مواليد برج الحوت

لا يتأخر رجل برج الحوت عن مساعدة الآخرين مهما كلفه الأمر من أعباء وهو نوع من أنواع الإيثار، والتضحية فهو لا يجد راحته دون أن يكون بعيدا عن مساعدة الآخرين، فهو يجد سعادته وراحته في ذلك، ويتأثر بمن حوله كثيرا فيسعد لإسعادهم ويحزن لحزنهم وتتغير حالته المزاجية وفقا لحالة من حوله، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

يتواجد القمر في مواجهة برجك، مما يجعلك عصبيا كثيرا وتصاب بالتوتر أيضا من أقل المواقف، لذا يجب عليك أن تحاول السيطرة على أعصابك ولا تتسرع في قراراتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لليوم الأربعاء 8-6-2022.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

يكون الوضع الفلكي دقيق اليوم وتدخل في بحر من محاولات حل الألغاز وتصاب بالحيرة للتوصل إليها، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، لذا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب حتى لا تتفاقم المشاكل.