توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون المنوفية منذ بداية موسم الحصاد

أكدت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، استمرار استقبال الصوامع والشوون للقمح من المزراعين والتجار بالمنوفية، حيث ارتفعت الكمية التي تم توريدها إلى 145 ألف طن من القمح خلال الفترة الأخيرة، بينما لا يزال التوريدات مستمرة حتى شهر أغسطس المقبل، وسط إقبال من التجار، مع إقامة ندوات وتوعية لحثهم على التوريد، فضلا عن تحرير محاضر لمخالفي القرارات الخاصة بتوريد القمح.

الإقبال كبير من المزراعين لتوريد القمح

وقال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن الإقبال مستمر وبكثافة على توريد القمح إلى الصوامع والشون بكميات كبيرة، وبلغت نسبة التوريد 145 ألف طن حتى الآن، مشيرا إلى أن المتسهدف من توريد القمح هذا الموسم في المنوفية 210 آلاف طن، مؤكداً أن موسم القمح هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة ولا يوجد ضمور في السنبلة.

عقوبات ضد المزارعين الممتنعين عن توريد القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تحرير محاضر تجاه المزراع الذي لم يقم بتوريد كمية القمح التي حددتها الدولة، والبالغة 20 أردبا في الفدان بحد أدني، فضلا عن منعه من التعاملات مع البنك الزراعي، وكذلك عدم إعطاءه الكيماويات والسماد والبذور من الجميعات الزراعية.

من جانبه، أكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقبال على توريد القمح في الصوامع وأماكن التخزين مستمر، مشيرا إلى أن كافة أجهزة الدولة تتابع موسم حصاد القمح وعمليات توريده إلى الصوامع، ووفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.