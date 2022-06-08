مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حادثي سير منفصلين ببني سويف

لقي طفل مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوطه من «توك توك» على الطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب المنتج الايطالي، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، بينما أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياضة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

مصرع طفل سقط من «توك توك»

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة طفل سقط من «توك توك» على الطريق الزراعي بني سويف ناصر قرب المنتج الإيطالي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الطفل للمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يدعى «ياسر. هـ. ا»، 12 سنة، وتعرض لإصابة بالرأس إثر سقوطه من التوك توك، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

وفي الحادث الثاني، أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات إثر تصادم سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياصة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.