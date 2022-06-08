وزير التعليم: يحق لطالب الثانوية العامة تدوين الإجابات في البوكليت قبل نقلها للبابل شيت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي أخطاء تم رصدها في مجلدات المفاهيم للثانوية العامة بعد الطباعة سوف يتم تصحيحها على أن توزع أوراق مصححة أثناء الامتحان في اللجنة الامتحانية، موضحا أن الطالب لا يختار نموذج الإجابة وهذا عمل المشرفين في اللجنة، والفكرة في التغيير المستمر وليس نموذج معين لكل طالب، وهذا الموضوع ليس من شأن الطلاب ولكن من عمل الوزارة فقط.

هل يمكن للطلاب حل الأسئلة في البوكليت ونقلها بعد ذلك؟

جاء ذلك ردا على سؤال أحد أولياء الأمور على صفحته الشخصية، هل يمكن للطلاب حل الأسئلة في البوكليت ونقل الإجابة بعد التأكد منها في البابل شيت منعا للمسح أو الشطب في ورقة البابل شير، وفي حالة عدم كفاية ورق المسودات للحل ها يمكن استخدام أي فراغات في البوكليت كمسودة للطالب.

وعن سؤال أولياء الأمور حول إمكانية إجابة الطالب عن الأسئلة في ورقة أو كراسة الأسئلة ثم يقوم بنقل الإجابات في البابل شيت، قال وزير التربية والتعليم: ممكن ولكن ورقة الأسئلة يتم تسليمها في نهاية الامتحان وأرجو أن نتوقف عن مثل هذه الأسئلة اللانهائية من أولياء الأمور، الطلاب لا يحتاجون إلى مثل هذا الجدل من أولياء الأمور.