تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب الخلاف على سداد فاتورة مياه بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية، تجديد حبس نجار مسلح، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بطلق ناري، بسبب خلاف على فاتورة مياه قيمتها نحو 60 جنيها، في قرية «السعديين» بمركز منيا القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إخطار بمقتل مزارع على يد شقيقه

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقي المركز بلاغا بمصرع «صالح م. ج.»، 37 سنة، مقيم بعزبة تابعة لقرية السعديين، بدائرة مركز شرطة منيا القمح، نتيجة إصابته بطلق نارية «تعدي آخرين».

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح إلى محل البلاغ، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، ويُدعى «سعيد»، نجار مسلح.

القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وقوع مشادة بين المتهم وشقيقه المجني عليه، بسبب خلاف على دفع فاتورة مياه قيمتها نحو 60 جنيها، ورفض المجني عليه دفع المبلغ، فقام المتهم بإصابته بطلق ناري، مما أدى إلى وفاته في الحال ولاذ المتهم بالفرار.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.