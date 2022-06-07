«تعليم المنيا»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في غضون 48 ساعة

رجح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إعلان نتيجة الشهادة الإعداية 2022 في محافظة المنيا، في غضون 48 ساعة، ومن المقرر إعلانها غدًا الأربعاء، أو بعد غدًا الخميس صباحًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات داخل «الكنترول» ومراجعتها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022

وقال «الرشيدي» في تصريحات لـ«الوطن»: سيتم الإعلان عن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنيا، عقب الانتهاء تمامًا من أعمال رصد الدرجات، ونعلم أن جميع طلاب الشهادة الإعدادية ينتظرون لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022.

وكانت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أعلنت ظهور نتيحة الشهادة الإعدادية 2022، ونسب النجاح بداية من الأسبوع الجاري، بعد اعتماد المحافظين لها في الأقاليم المختلفة.

رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022

وجرت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنيا قبل شهر، وسيتم إعلان النتيجة، في غضون يومين، حيث يجري تصحيح الإجابات ورصدها ومراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها، وذلك لتحقيق الشفافية والعدالة، وأن يأخذ كل طالب حقه.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال مسؤول بتعليم المنيا في تصريحات لـ«الوطن» إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا بصفحة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، تأخر لوقت طويل نظرًا لأن المنيا من أكبر محافظات الصعيد التي تضم عدد من الطلاب بالشهادة الإعدادية.

وأضاف، أنه بعد انتهاء أعمال التصحيح يتم الرصد داخل «الكنترول» ويجري المراجعة أكثر من مرة لتدقيقها وتلافي حدوث أي خطأ، حتى يحصل جميع الطلاب علي درجاتهم الفعلية.