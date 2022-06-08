وزير الزراعة: لدينا أكثر من 22 منشأ في استيراد القمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر لديها أكثر من سوق للإستراد والتصدير، فأرقام الصادرات رغم جائحة كورونا زادت بشكل غير مسبوق ولم يقل بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن الدولة لديها أكثر من 22 منشأ في استيراد القمح.

ضخ أكثر من 7 مليارات جنيه

وأضاف وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به سواء الزراعة النباتية أو الإنتاج الحيواني تشهد طفرة، مثل المشروع القومي للبتلو يدعم صغار المربيين والمزراعين مستهدفين تحقيق حياة كريمة للمواطن، حيث تم تمويل وضخ أكثر من 7 مليارات جنيه، بأكثر من 460 ألف رأس ماشية، وأكثر من 41 ألف شخص مستفيد، مما حقق قدر من الثبات بأسعار اللحوم وخلافه.

تغير وتطور بأسعار اللحوم

وشرح وزير الزراعة أنه يوجد تغير وتطور بأسعار اللحوم نتيجة الظروف العالمية مثل ارتفاع الشحن والتأمين والأسعار، ولكن الدولة المصرية تمتص وتتحمل جانب من ارتفاع الأسعار ولكن هناك جانب يساهم المجتمع معنا به لكي نتحمل ما يحدث، فكل السلع متاحة ومتوفرة في كل الأوقات والأزمات.

واستكمل «القصير» أن التغيرات المناخية لها تأثير على قطاع الزراعة ولكن الدولة تأخذ إجراءات استباقية من خلال استنباط أصناف تتعامل مع التغيرات المناخية وإعادة النظر بخريطة الزراعة، وبعض المبادرات الزراعية حتى لايتأثر المربي والمزارع، وتم تفعيل الزراعات التعاقدية وتم إطلاقها لأول مرة في محصول الذرة الصفراء.

ولفت القصير إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006 الدولة المصرية تنجح في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان واعتماد 40 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور وأصبحنا ندعم الفرص التسويقية، ومصر الأولى بأفريقيا بالإنتاج السمكي، والدولة الثالثة على مستوى العالم بإنتاج البلطي والسادس على العالم بالإستزراع السمكي.