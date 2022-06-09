حظك اليوم برج الثور الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، يحب كثير أن يزيد من ارتباطه مع المحيطين به، وكثيرًا ما يفضل أن يبعد الضغوط المهنية عن علاقاته العائلية، حتى لا يعرض استقراره العاطفي لأي مشاكل.

على الصعيدين العاطفي والمهني، تؤكد خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن مولود برج الثور يعاني كثيرا من الارتباك اليوم، لهذا يجب أن يتروى في قراراته المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

مولود برج الثور يواجه الكثير من التشويش، لهذا تنصحه الأفلاك بضرورة التركيز الشديد اليوم، حتى يستطيع أن تقاوم هذا التشوش، وبحسب خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، فإن مولود برج الثور اليوم، يجب أن يقاوم التشوش العاطفي الذي يسيطر عليه، وأن ينهي سوء التفاهم مع الأهل والأصدقاء المقربين منه فى دائرته الاجتماعية، كما تنصحه بعدم الحديث عن حياته الشخصية والخاصة مع المحيطين به، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

ما زال هناك ارتباك فى برج الثور اليوم، وذلك حسب ما كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، إذ أكدت أن القمر يتنافر اليوم مع المشترى، وذلك في منزلي الصحة، لهذا يجب عليه أن يتروى في قرارته على الصعيد المهني، وعليه أيضا أن ينظم جهوده، حتى لا يستطيع أيضا أن يبدد طاقته، لهذا عليه أن يعمل في صمت وهدوء، وبدون تعالي على المحيطين به من زملاء العمل.