حظك اليوم برج القوس الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالخيال الشاسع وأحلام اليقظة، مما يجعله يتحطم عند العمل على أرض الواقع، لذلك يبحث دائمًا عن العمل الحر والإبداعي مثل التمثيل والتصوير وغيرها.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لليوم الأربعاء 8-6-2022.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعلمي يكون القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مستعدا للعمل بدقة وحذر، وابتعد عمن يريد إحباطك أو استفزازك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج لمواليد هذا البرج، إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي، يكون هناك تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون لبقا، وفي نفس الوقت يقظا.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس برغبتهم الدائمة في التميز والظهور، ويساعدهم على هذا الفضول وحب اكتشاف الذات، و ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.