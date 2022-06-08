حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالقلب الأبيض والطيب والثقة في الآخرين، لكنه يتحول 180 درجة عندما يشعر بالخيانة أو الغدر من الآخرين، ولا يهدأ إلا بعد أن ينتقم مما أكسبه صفة الانتقام الخاطئة المشهور بها، وتنفر البعض منه.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعلمي يكون القمر في منزل الأصدقاء، ويعدك بدعم الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج لمواليد هذا البرج، إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي رغم الضغوط والتشوش إلا أنه لديك اليوم طاقة عاطفية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

مشاهير برج العقرب

الإصرار على الهدف حتى الوصول إليه من أبرز ما يعرف عن مواليد برج العقرب، الذين ينجحون في كتابه أسمائهم على الصخر في المجالات المختلفة، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.