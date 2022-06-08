القصة الكاملة لمقتل مقاول على يد زوجته في المرج.. «شافت صورته مع واحدة تانية»

الشك والخيانة دفعا الزوجة للتخلص من رفيق دربها، فتجردت من مشاعرها ووجهت له عدت طعنات متفرقة أودت بحياته، تركته جثة هامدة وذهبت، وبعد مرور عدة أيام، استيقظ أهالي المرج على رائحة كريهة لم يتحملوها، لا يعرفون ما هي ولا من أين تأتي، حتى عثروا على مصدرها بداخل إحدى الشقق السكنية، ما دفعهم للإبلاغ على الفور، وتبين أنها جثة لشاب ثلاثيني بداخل شقته «الزوج».

صورة تكشف أمر الزوج

عاش الزوجان حياة هادئة حتى طرق الشك بابهما، وكثرت الخلافات والمشاجرات بينهما، وفي أحد الأيام وقع هاتف الزوج الذي يعمل «مقاول» في يد زوجته، وعن طريق الصدفة شاهدت صورة له برفقة سيدة أخرى، فاشتعلت نار الغيرة في قلبها، وبدأ يوسوس لها الشيطان بأن هناك علاقة بين زوجها وتلك المرأة.

حيلة شيطانية للتخلص من الزوج الخائن

سيناريوهات كثيرة دارت في ذهن الزوجة، وعرف الشيطان طريقه إلى عقلها، وبدأ يرسم لها حيلا مختلفة للانتقام من زوجها حتى استقرت على التخلص منه، وافتعلت مشاجرة كبيرة معه وأوهمته بالذهاب لمنزل شقيقها، وحزمت أمتعتها وأولادها وذهبت حتى تبعد عنها الشبهة الجنائية، خاصة أنها عقدت في قرارة نفسها أن تعود متخفية للتخلص من الزوج الخائن من وجهة نظرها.

طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياة الزوج

مرت ساعات النهار عليها كأنها دهر، منتظرة حلول الليل لإنهاء مهمتها الشيطانية، ذهبت متخفية لمنزلها دون أن يراها أحد، تسللت داخل منزل الزوجية، باحثة عن زوجها، إذ وجدته نائما بحثت عن سلاح حتى عثرت على «مفك» وجهت له عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، وبعد أن انتهت من جريمتها تخلصت من أي آثار لها خاصة بالجريمة، وخرجت مسرعة من منزلها.

وعادت «الزوجة» لمنزل شقيقها وكأنها لم تفعل شيئا، وبعد مرور عدة أيام، اكتشف الأهالي جثة الزوج وأبلغوا الشرطة على الفور.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من أهالي المنطقة يفيد بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية، وعلى فور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، حيث عثروا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر متعفنة بها أثر ضرب بالرقبة، وتبين من تحريات المباحث أن وراء تلك الواقعة زوجته بعدما اكتشفت خيانة الزوج لها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إنكار الزوجة لجريمتها

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق باعترافاتها وأنكرت تلك الواقعة، وقالت إنها تركت المنزل بسبب خلافات بينهما، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة أخرى، وكشفت التحقيقات أن الزوجة بعد اكتشافها خيانة الزوج، ضربته بمفك، وتركته غارقا في دمائه، وذهبت إلى منزل شقيقها.