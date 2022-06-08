2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية «إسكان متوسط- فوق المتوسط»، أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، للمصريين فى الخارج، الراغبين فى الحصول على وحدة سكينة، داخل وطنهم الأم.

المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يمكن الحجز في هذا الطرح، من خلال الحجز المبدئي على الموقع الإلكتروني، أو عن طريق التحويلات البنكية لمقدمات الحجز.

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من الشروط التى يجب توافرها لدى المتقدم للحجز، للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «بيت الوطن 8».

وأبرز تلك الشروط، أن لا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما، كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز يحمل الجنسية المصرية، كشرط أساسي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين في الخارج، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة بـ«بيت الوطن» للمصريين في الخارج

1- الوحدات السكنية الفاخرة:

يشمل طرح وزارة الإسكان والمرافق، ضمن مشروع «بيت الوطن»، وحدات سكنية فاخرة، داخل عدد من المدن الجديدة، وهى:

- مدينة داون تاون العلمين.

- الحي اللاتيني.

- أبراج صواري بالإسكندرية.

- مدينتي.

بالإضافة إلى وحدات سكنية ضمن مشروع «جنة»، داخل مدن:

- مدينة دمياط.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة الشيخ زايد.

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- الحي السكني الثالث «R3».

- المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2- الوحدات السكنية المتوسطة وفوق متوسطة:

يشمل طرح وزارة الإسكان والمرافق، ضمن مشروع «بيت الوطن»، وحدات سكنية متوسطة وفوق متوسطة، داخل عدد من المدن الجديدة، وهى:

- مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة.

- مشروع سور مجرى العيون.