سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 يونيو 2022

ترتفع معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن سعر طن الحديد والأسمنت، حيث شهدت أسعار الحديد استقرارا ملحوظا، فيما انخفض سعر طن الأسمنت بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر طن الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طن الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء في السوق المصرية اليوم السبت، الموافق 4 يونيو الجاري، وفق نشرة أسعار شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد

واستقر سعر طن الحديد في السوق المصرية منذ الأسبوع الماضي ليتراوح ما بين 19 ألف جنيه و19400 جنيه للطن الواحد، وذلك تسليم من المصنع، ولا يشمل تكلفة النقل والعمال ومكاسب تجار الجملة، وجاء سعر الحديد كالآتي:

وصل سعر طن الحديد 19 ألف جنيه في شركة حديد الكومي، والمعادي، والعشري، ومصر ستيل، بينما ارتفع السعر لنحو 19100 جنيه للطن في شركات حديد سرحان، وعطية، والمراكبي، وسجل حديد العتال حوالي 19 ألفا و200 جنيه للطن، بينما حديد المصريين بنحو 19270 جنيها للطن، وفي شركة حديد عز وبشاي وصل سعر الطن حوالي 19400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت فقد انخفض في بعض الشركات ما بين 5 إلى 10 جنيهات، حيث سجل اليوم في السوق المحلية بين 1140 جنيهًا إلى 1218 جنيها، وتأتي الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1140 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1140 جنيهًا، بدلا من 1150 جنيها.

- أسمنت سيناء «سيناء 42.5» بسعر 1140 جنيهًا، بدلا من 1145 جنيها.

- أسمنت حلوان بسعر 1215 جنيهًا.

- اسمنت وادي النيل بسعر 1150 جنيهًا.

- شركة المنيا للأسمنت «المعلم» بسعر 1150 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1170 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1150 جنيهًا.

- شركة أسمنت حلوان سجل 1218 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1165 جنيها.

-العريش للأسمنت، «العسكري» سجل سعر الطن 1140 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1180 جنيها.

أسعار الجبس

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، الذي استقر بشكل كبير ليحافظ على نفس أسعاره منذ عدة أشهر ليباع سعر الجبس في شركة السويس بسعر 580 جنيها، وفي العامرية وجبس مصر سيناء بسعر 650 جنيها، وفي المعمار سعر 690 جنيها، وشركة سيناء بسعر 850 جنيها.