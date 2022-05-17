هيئة دار الكتب تستأنف فعاليات «شوامخ المحققين» بندوة «عبدالفتاح الحلو»

تستأنف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، سلسلة ندوات شوامخ المحققين التي ينظمها مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

ندوة عبدالفتاح الحلو

وتقيم هيئة دار الكتب ندوة بعنوان «عبد الفتاح الحلو»، في تمام الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق 19 مايو الجاري، يتحدث فيها الدكتور عبد الكريم جبل أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة طنطا، وتتناول الندوة دور عبد الفتاح الحلو في تحقيق التراث المخطوط.

ولد الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو في المنوفية بمصر سنة 1937م، وحصل على تعليمه الأولي فيها، ثم التحق بكلية دار العلوم بالقاهرة وتخرج فيها سنة 1961م ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من نفس الكلية، وعمل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مدرساً وباحثاً.

وسُمي مديراً لمركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية بالقاهرة في السنوات الأخيرة من حياته، وكان من أعضاء اتحاد الكتاب المصريين.

مخطوطات حققها «الحلو»

ومن أهم المخطوطات التي قام بتحقيقها، جزء 23 من كتاب تاج العروس للزبيدي، ويضم إصدارين «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»، و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية»، «تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم»، للمفضل بن محمد بن مسعر التنوخي. كما حقق «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي، «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي. «نفحة الريحانة» للمحبي و«ريحانة الألباب» للخفاجي.

ونظمت دار الكتب على مدار يومي 11 و12 مايو الجاري، بالتعاون مع جامعة القاهرة، الملتقى الأول لإدارة الوثائق في المؤسسات المتحولة رقميا بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

وتضمن عدة محاور هي: «المعايير القياسية للتحول الرقمي، التجارب العربية والدولية في التحول الرقمي، نظم الإدارة في المؤسسات المتحولة رقميا، التأهيل والتدريب، أمن الوثائق والمعلومات، إدارة الوثائق والحوسبة السحابية، دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي وإدارة الوثائق».

وأعلنت الدكتورة وفاء صادق، أستاذ الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، جامعة القاهرة في ختام الملتقى أنه سينعقد سنويا، ضمن توصيات الملتقى بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.