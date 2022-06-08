عاجل.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75%

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022-2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، إذ بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13%.

رحمي يهنئ الطلاب.. وتكريم الأوائل مطلع الأسبوع المقبل

وهنأ محافظ الغربية الطلاب الناجحين، متنميًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهًا بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88 ألف 749 طالب وطالبة، وحضر منهم 88 ألف 143 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13%.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4 آلاف 740 طالب وطالبة، حضر منهم 4 آلاف 640 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.

عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وغرف فرعية في الإدارات التعليمية الـ10، لحل المشاكل وتذليل العقبات أمام الطلاب.