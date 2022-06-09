حظك اليوم برج القوس الخميس 9-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة بشكل كبير، ولا يحب الجدية في الحديث مع الآخرين، الأمر الذي يدفعه إلى تكوين الكثير من العلاقات والصداقات المختلفة، إذ يحرص العديد من المحيطين به على التقرب منه والتودد إليه، كما أنه يبحث دائما عن الحب والأمان في قلوب الأشخاص المقربين منه، فمهما عدى عليه من الزمن وتقدم به العمر، يحمل في داخله قلب طفل، يرغب في عيش حياة سعيدة لا يشوبها هم أو حزن.

ويتميز مولود برج القوس أيضا بشخصيته الكريمة، وخصوصا على أحباءه وأقاربه وأصدقاءه، وعندما يتعرض أحد منهم إلى الوقوع في مأزق، فيجد مولود هذا البرج بجانبه لا يفارقه على الإطلاق، حتى يستطيع تجاوز جميع المحن، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن مما يمدك بروح المثابرة والتخطيط، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

برج القوس والحب

عندما يقع مولود برج القوس في الحب، يجد نفسه غارقا في أحلامه مع شريك حياته، ما يجعله يحرص على تقديم ما بإمكانه واستطاعته للطرف الآخر على طبق من دهب بكل سرور، دون أن يشعر بعدم رغبة في فعل ذلك.