حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يحاول مولود برج الميزان التوازن في حياته العملية والاجتماعية، فهو يعتقد أنه بدون التوازن لا يمكن أن تنجح، بل ويمكن أن تخسر الكثير، لذلك يضع عائلته مع عمله في المقام الأول.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعلمي فإن تنافر القمر ونبتون بمنزلي الصحة ينصحك بأخذ وقت كافٍ من الراحة.. الزم الكتمان، وانتبه لصحتك ولحقوقك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج لمواليد هذا البرج، إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي يكون القمر في منزلك الثاني عشر، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

مشاهير برج الميزان

«بئر أسرار» أصدقائه وعائلته هم الأشخاص من مواليد برج الميزان، فهم مخزن الثقة للآخرين، من أبرز نجوم هذا البرج الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، بالإضافة إلى بهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.