ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء.. والأهالي يهربون إلى البحر

ارتفعت درجات الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء، بشكل كبير اليوم الأربعاء، بمعدل يزيد عن الأيام الماضية بمقدار 6 درجات مئوية على الأقل، ما أدى إلى فرار الأهالي من البيوت إلى البحر لقضاء ساعات النهار بمنطقة الكورنيش في العريش.

طقس شمال سيناء اليوم الأربعاء

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن درجات الحرارة وصلت إلى 33 درجة مئوية، بعد أن كانت 27 درجة منذ يومين، موضحا أن الساعات القليلة القادمة ستشهد ارتفاعا آخرا في درجات الحرارة قد يصل إلى 10 درجات مئوية أخرى زيادة على الدرجات الحالية.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه يتابع الأوضاع المناخية لحظة بلحظة، وأنه يقوم بتوفير ملاذ آمن للأهالي بكورنيش العريش، بعد إزالة الرمال ومنع الجمال والخيول من التواجد في منطقة الساحل، ونشر الخيم الصيفية بجميع التجمعات بأسعار طبيعية.

حملات نظافة وإصلاح أعمدة الإنارة على الكورنيش

فيما قام مجلس المدينة أيضا بالعمل على إضاءة منطقة الكورنيش، وإصلاح أعمدة الإنارة ليتمكن الأهالي من التنقل بين جميع المناطق دون خوف، والعمل على ترتيب أوضاع أصحاب الكافيهات، واستخراج تصاريح جديدة لهم.