تحرير 710 محاضر تموينية وضبط مواد غذائية فاسدة في حملات مكبرة بالمنوفية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملاتها المكثفة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل استغلال بعض التجار للأوضاع العالمية، ورفع الأسعار بطريقة جنونية، حيث جرى تحرير 710 محاضر تموينية متنوعة خلال الأسبوع الماضي، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبعضها تم تخزينه واحتكاره من التجار لزياده سعره.

ضبط 10 أطنان مواد غذائية في المنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات تمكنت من ضبط كميات من المواد الغذائية تقارب 10 أطنان مواد غذائية قام تجار باحتكارها ومنع بيعها في الأسواق، وتم ضبط أيضا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المراكز، كما تم تكثيف الحملات على القرى والمحال التجارية والأسواق لمنع التلاعب وفرض السيطرة على الأسواق.

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة بكثافة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تشديد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على التواجد الميداني وشن الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتنسيق وتكاتف الجهود مع الوحدات المحلية، وباقي الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق.

استمرار توريد القمح في المنوفية

على صعيد آخر، يواصل المزارعون والتجار في محافظة المنوفية توريد القمح، إلى الصوامع والشون المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما تم تكثيف حملات التوعية والتنبيه على الفلاحين بتحرير محاضر لمن لم يورد القمح بواقع 12 أردبا للفدان بحد أدنى، وعدم توريد سماد إليه من الجمعيات الزراعية، فضلا عن منع التعامل معه من البنك الزراعي.